В парламенте представлены два проекта резолюции по делу о гибели Арчила Татунашвили в Цхинвали

05.03.2018 18:23 На бюро парламента Грузии представлены два проекта резолюции по вопросу гибели в Цхинвальском регионе Арчила Татунашвили.



Один проект парламентской резолюции подготовлен парламентским большинством, а второй – меньшинством. Обсудить их планируется на пленарном заседании 7 марта.



Согласно проекту резолюции большинства, парламент Грузии обращается к международному сообществу с просьбой принять меры для того, чтобы состоялась передача тела Арчила Татунашвили, а также чтобы гражданам Левану Киташвили и Иосебу Павлиашвили дали возможность пересечь оккупационную линию. В проекте данной резолюции также содержится обращение усилить усилия в целях обеспечения доступа международных механизмов защиты прав человека и безопасности в оккупированные регионы Абхазию и «Южную Осетию».



Что касается проекта резолюции, инициированного меньшинством, его основной сутью является поручить правительству Грузии составить «список Отхозория-Татунашвили» и внести в него все те лица, которые будут идентифицированы по делам грубого нарушения прав граждан Грузии в целях их последующего санкцирования.















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