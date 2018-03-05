Вице-спикер парламента: Мы правильно ведем себя по отношению России - она оккупант

05.03.2018 18:56 Мы в основном правильно ведем себя по отношению России, Россия оккупант, захватчик, с ней очень сложно справится, поэтому с нашей стороны необходима постоянная осторожность – заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.



По ее мнению, резолюция, которую парламент Грузии планирует принять в ближайшие дни, в любом случае будет острой.



"В парламенте инициированы две версии резолюции, одна большинством, а вторая - меньшинством. Обе касаются проблемы оккупации. В резолюции говорится как о деле Арчила Татунашвили, так и о деле Гиги Отхозория. В текстах есть разница. Мы будем обсуждать их в комитетском формате. Текст резолюции в любом случае будет острым, разумеется, когда дело касается такой проблемы, другим он и не может быть"- отметила Чугошвили.



По заявлению первого вице-спикера парламента, грузинская власть сделала все, что можно было сделать в связи с делом Арчила Татунашвили.



"Лично я активно была включена, чтобы была соответствующая реакция со стороны Европарламента. Правительство использовало все международные форматы, чтобы у семьи была возможность получить труп покойного, а те два гражданина, которые были задержаны вместе с Арчилом Татунашвили, вернулись на контролируемую Грузией территорию. Касательно нашей политики по отношению России, политика Грузии не особо отличается от той политики, которая у нас была до того, но с точки зрения результатов эта политика принесла стране больше стабильности, чем те шаги, которые делала прежняя власть. Это факт, который ценят и признают наши международные партнеры"- заявила Тамар Чугошвили.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

