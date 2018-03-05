Задержанные в оккупированном Цхинвали Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили вернулись домой

05.03.2018 21:01 По заявлению главы администрации Ахалгорского района Нугзара Тиникашвили, два гражданина Грузии, Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили, задержанные вместе с Арчилом Татунашвили 22 февраля в оккупированном Цхинвали, вернулись к себе домой, и чувствуют себя хорошо.



"Оба находятся у себя дома. Павлиашвили находится в деревне Курта, а Леван Куташвили в Базуани, вместе со своими родителями и членами семьи. Они под полицейским надзором, не могут выходить на телефонную связь, но по моей информации они чувствуют себя хорошо, никакое физическое насилие или что-либо подобное в отношении них не осуществляется. По заявлению осетинской стороны, следственные действия продолжаются, и мы убеждены, что у этих людей не было никакого намерения совершать террористический акт. Они даже не думали о подобном, не говоря об осуществлении этого. Я уверен, что после выдачи тела покойного, эти люди будут освобождены из под домашнего ареста" - заявил Тиникашвили в эфире "ТВ Пирвели".



Напомним, патриархия Грузии ждет ответа от патриархии России на письменную просьбу о передаче трупа Арчила Татунашвили, скончавшегося на оккупированной территории в невыясненных обстоятельствах.



К информации, несмотря на то, что де-факто власти сообщили о смерти Арчила Татунашвили 22 февраля 2018 года, покойника до сих пор не перевезли из оккупированной территории.



Ни правительство Грузии, ни международные организации не смогли убедить де-факто власти в том, чтобы тело Татунашвили передали семье. До настоящего времени никто не знает официальной причины, по которой де-факто правительство Цхинвали не отдает тело семье.



По сообщению СГБ, 22 февраля представители оккупированного Цхинвали вместе с Арчилом Татунашвили незаконно задержали граждан Грузии Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили. Согласно информационным источникам, 23 февраля задержанный Арчил Татунашвили скончался в цхинвальской больнице.



















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