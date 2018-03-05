Цихелашвили: Власти используют все механизмы, чтобы тело Татунашвили было доставлено

05.03.2018 21:37 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили утверждает, что власти используют все механизмы, чтобы тело Арчила Татунашвили было доставлено.



Кетеван Цихелашвили знакомите депутатов с информацией о деле Арчила Татунашвили и мирной политики правительства Грузии на заседании фракции «Грузинская мечта», которое проходит в закрытом формате.



«Мирный курс Грузии очень последователен и непоколебим, несмотря на то, какие вызовы могут создаваться искусственно. Это – правильный и тот курс, который работает над примирением общества», — отметила Цихелашвили.















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