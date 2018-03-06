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"Amnesty International ": Россия и де - факто власти Цхинвали должны скорее расследовать дело Татунашвили и немедленно передать его тело семье
06.03.2018 11:05
Международная организация «Amnesty International » распространяет заявление в связи с делом Татунашвили, в котором призывает Россию и де — факто власти Цхинвальского региона бысрто, основательно и беспристрастно расследовать данное дело.
«Россия и де факто власти должны своевременно, основательно и беспистрастно должны расследовать дело смерти Татунашвили и обеспечить немедленную доставку его тела семье.
35-ти летнего Арчила Татунашвили задержали в Цхинвальском регионе 22 февраля 2018 годы. По сообщениям местных СМИ, он обвинялся в в сотрудничестве с грузинскими правоохранителями и участии в боевых действиях в войне российско — грузинской войне 2008 года. Как заявили члены семьи скончавшегося, Татунашвили посещал свой дом в Цхинвали и в тот же день он скончался после задержания де — факто властями.
Де — факто власти Цхинвали уверяют, что татунашвили умер в результате падения во время противостояния с полицейскими, когда его перевозили в следственный изолятор. По их словам, Татунашвили попытался отобрать оружие у охранника, поскользнулся и упал с лестницы в результате чего получил тяжелые травмы не совместимые с жизнью.
Де — факто власти Цхинвальского региона до сих пор не передали семье Татунашвили его тело.
Фундаментальная норма международного законодательства по защите прав человека, что ни у кого нет права посягать на жизнь кого — либо.
По международным стандартам, факт смерти в любом типе заключения должен быть рассмотрен как пытка и жестокое обращение. В связи с этим должно быть проведено быстрое реагирование, основательное и беспристрастное расследование.
Затягивание расследования дела Арчила Татунашвили бесспорно говорит о том, что имело место нарушения прав человека.
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