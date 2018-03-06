Amnesty International: Тело Татунашвили должны как можно скорей вернуть семье

06.03.2018 11:28 Международная правозащитная организация Amnesty International отозвалась на вопрос перевозки скончавшегося в цхинвальской тюрьме Арчила Татунашвили на территорию, контролируемую Тбилиси.



В заявлении организации сказано, что тело Татунашвили должны как можно скорее вернуть семье.



"Россия и де-факто т.н. Южная Осетия должны обеспечить детальное, оперативное, и объективное расследование смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили, а его труп как можно скорее должны вернуть семье"- завила Amnesty International.



22 февраля представители оккупированного Цхинвали задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили.



Согласно распространенной информации, 23 февраля Арчил Татунашвили скончался в цхинвальской больнице, но семья предполагает, что его убили.



На данном этапе марионеточный режим отказывается передать покойника семье, поскольку, по их словам, они ждут заключения экспертизы из России.















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