Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Amnesty International: Тело Татунашвили должны как можно скорей вернуть семье


06.03.2018   11:28
Международная правозащитная организация Amnesty International отозвалась на вопрос перевозки скончавшегося в цхинвальской тюрьме Арчила Татунашвили на территорию, контролируемую Тбилиси.

В заявлении организации сказано, что тело Татунашвили должны как можно скорее вернуть семье.

"Россия и де-факто т.н. Южная Осетия должны обеспечить детальное, оперативное, и объективное расследование смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили, а его труп как можно скорее должны вернуть семье"- завила Amnesty International.

22 февраля представители оккупированного Цхинвали задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили.

Согласно распространенной информации, 23 февраля Арчил Татунашвили скончался в цхинвальской больнице, но семья предполагает, что его убили.

На данном этапе марионеточный режим отказывается передать покойника семье, поскольку, по их словам, они ждут заключения экспертизы из России.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Товарооборот с Арменией в 2017 году вырос на 33%
В Грузии представили мобильный путеводитель по горнолыжным курортам страны
Малый бизнес не осознает роли страхования имущества
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
Оккупанты задержали гражданина Грузии
Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парубий: Украина, Молдова и Грузия защищают Евросоюз от агрессии РФ
В Дагестане задержали замглавы республиканской таможни
НАТО о сотрудничестве с Азербайджаном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна