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Квирикашвили: Передача тела Арчила Татунашвили должна состоятся не позднее конца этой недели


06.03.2018   12:19
По заявлению премьер — министра Георгия Квирикашвили, передача тела Арчила Татунашвили должна состоятся не позднее конца этой недели. По словам премьера, предположительно, скоро случится и передача двух задержанных граждан Грузии. которые находятся за линией оккупации.

«В связи с передачей тела Арчила Татунашвили я не буду делать оценок. Единственное, что могу сказать это то, что наши друзья подключены к процессу и находятся в коммуникации с де — факто властями. Они подтверждают, что тело Татунашвили должно быть передано его семье не позднее конца этой недели. После этого, предположительно, случится и передача двух задержанных наших сограждан, которые также находятся пока за т.н административной границей», — заявил Георгий Квирикашвили на заседании правительства Грузии.






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