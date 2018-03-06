Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

233 млрд долларов потратила ООН на миротворческую деятельность за 10 лет


06.03.2018   17:29
Международное сообщество за 10 лет потратило 233 млрд долларов США на миротворческую деятельность и на оказание помощи беженцам, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, подобных огромных расходов можно было избежать.

"Вместо того, чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение", - указал А.Гутерриш.

Он отметил, что эффективные превентивные меры позволят международному сообществу ежегодно экономить до 70 млрд долларов США.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна