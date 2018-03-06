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233 млрд долларов потратила ООН на миротворческую деятельность за 10 лет
06.03.2018 17:29
Международное сообщество за 10 лет потратило 233 млрд долларов США на миротворческую деятельность и на оказание помощи беженцам, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, подобных огромных расходов можно было избежать.
"Вместо того, чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение", - указал А.Гутерриш.
Он отметил, что эффективные превентивные меры позволят международному сообществу ежегодно экономить до 70 млрд долларов США.
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