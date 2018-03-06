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Тело Арчила Татунашвили вернут семье завтра или послезавтра - Патриархия Грузии
06.03.2018 18:24
Патриархия Грузии распространяет ответ патриарха всея Руси по вопросу передачи тела Арчила Татунашвили.
«В ответ на Ваше письмо от 2 марта сего года с просьбой о содействии в передаче грузинской стороне тела погибшего в т.н. Южной Осетии Арчила Татунашвили хотел бы сообщить следующее. Сразу же по получении Вашего обращения незамедлительно было предприняты все необходимые в данном случае шаги. От местных властей получены заверения в готовности выдать тело в скором времени, как только в их распоряжение поступят данные криминалистической экспертизы, осуществляемой в рамках проводимого расследования. Передача тела А. Татунашвили грузинской стороне планируется при содействии миссии Международного комитета Красного Креста», — говорится в письме патриарха Московского и всея Руси.
Вместе с тем, в заявлении патриархии Грузии отмечается, что тело Арчила Татунашвили вернут семье предположительно завтра или послезавтра.
«Дополнительно хотим сообщить, что предположительно, тело Арчила Татунашвили передадут семье завтра или послезавтра», — отмечают в патриархии.
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