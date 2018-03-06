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Бакрадзе: Убийство Татунашвили - не партийная тема, это вопрос, на который государство должно дать достойный ответ


06.03.2018   21:19
Сегодня между парламентским меньшинством и большинством состоялись переговоры по резолюции в связи с делом Арчила Татунашвили. По заявлению лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе, есть настроение, чтобы парламент принял общую резолюцию.

"Наша задача, чтобы трагедия Арчила Татунашвили объединила нас, и парламент смог принять одну сильную государственную резолюцию. Поэтому мы готовы сделать все шаги в данном направлении. Сегодня у нас был первый раунд консультаций, и встреча с большинством. Думаю настроение с их стороны тоже соответствующее. Надеюсь, что нам удастся согласовать единый документ. Консультации продолжатся сегодня, и в последующие дни. Мы готовы говорить и с другими парламентскими оппозиционными партиями. Убийство Татунашвили, события на оккупированных территориях не партийная тема, это вопрос, на который грузинское государство должно дать достойный ответ"- заявил Давид Бакрадзе:

По его же словам, пока преждевременно говорить о конкретном тексте, поскольку недавно начался разговор между меньшинством и большинством о том, какую форму может иметь единый документ.

"Мы готовы взять за основу текст большинства, но нам кажется необходимым добавить к этому тексту элемент санкций и т.н. список Отхозория- Татунашвили. Мы начали консультации в этих рамках. Пока рано говорить о том, состоится или нет окончательный текст"- отметил Давид Бакрадзе.








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