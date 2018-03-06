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Посол Франции в Грузии призывает Цхинвали пролить свет на обстоятельства смерти Татунашвили


06.03.2018   22:53
Посольство Франции в Грузии призвало представителей властей самопровозглашенной республики т.н. Южная Осетия пролить свет на обстоятельства, которые привели к смерти в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Об этом журналистам заявил сегодня, 6 марта, глава дипмиссии Паскаль Менье.

Как пояснил дипломат, в опубликованном французским посольством коммюнике также говорится и об освобождении двух граждан Грузии, которые были задержаны вместе с Татунашвили и до сих пор находятся на территории, неподконтрольной грузинским властям.

«Мы выражаем доверие тем действиям и мероприятиям, которые проводит наблюдательная миссия на территории Грузии. В коммюнике мы еще раз подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - подчеркнул Паскаль Менье.






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