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В Сирии разбился российский самолет Ан-26, погибли 39 человек


06.03.2018   23:25
В Сирии во вторник, 6 марта, при посадке на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет. Погибли 33 пассажира и 6 членов экипажа, сообщило ближе к вечеру уточненные данные Министерство обороны России. Все находившиеся на борту были военнослужащими.

В ведомстве утверждают, что самолет не был сбит и что причиной гибели военно-транспортного Ан-26 могла стать техническая неисправность. По информации Минобороны, самолет врезался в землю, не дотянув примерно 500 метров до начала взлетно-посадочной полосы.

Военными органами Следственного Комитета Российской Федерации уже возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").

Минобороны пока не называет имена и звания погибших. По данным телеграм-канала Mash, Ан-26 был приписан к 6-й армии воздушно-космических сил России, откомандирован в Сирию, и летел из Алеппо в Хмеймим с двумя промежуточными посадками.






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