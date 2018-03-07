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Патриархия Грузии: Тело Арчила Татунашвили вернут семье, предположительно, 7 или 8 марта


07.03.2018   11:11
По информации патриархии Грузии, тело Арчила Татунашвили вернут семье, предположительно, 7 или 8 марта. Об этом сообщает сама патриархия.

«Дополнительно хотим сообщить, что, предположительно, тело Арчила Татунашвили вернут семье завтра или послезавтра», - заявили вчера в патриархии.

Вчера же патриархия Грузии обнародовала ответное письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленное Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II по делу Арчила Татунашвили.

«Сердечно приветствую Вас с пожеланием доброго здоровья и помощи Божией в Вашем Патриаршем служении.

В ответ на Ваше письмо от 2 марта сего года с просьбой о содействии в передаче грузинской стороне тела погибшего в т.н. Южной Осетии Арчила Татунашвили хотел бы сообщить следующее. Сразу же по получении Вашего обращения незамедлительно были предприняты все необходимые в данном случае шаги. От местных властей получены заверения в готовности выдать тело в скором времени, как только в их распоряжение поступят криминалистической экспертизы, осуществляемой в рамках производимого расследования.

Передача тела А. Татунашвили грузинской стороне планируется при содействии миссии Международного комитета Красного Креста.

Желая Вашему Святейшеству и Блаженству укрепления душевных и телесных сил в прохождении спасительного поприща Святой Четырехдесятницы, неизменно пребываю с братской любовью во Христе», - говорится в письме патриарха Кирилла.






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