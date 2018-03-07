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Сопредседатели Женевских переговоров находятся в Эргнети
07.03.2018 13:01
Сопредседатели Женевских переговоров планируют перейти в оккупированный Цхинвали. Об этом стало известно Первому каналу.
Как сообщает журналист Первого канала с места событий, сопредседатели уже находятся в Эргнети.
Пока неизвестно, с кем проведут сопредседатели встречу, хотя известна тема переговоров — вопрос передачи тела Арчила Татунашвили.
Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залканиани заявил, что сопредседатели Женевских переговоров планируют посетить Цхинвали уже сегодня.
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