Сопредседатели Женевских переговоров находятся в Эргнети

07.03.2018 13:01 Сопредседатели Женевских переговоров планируют перейти в оккупированный Цхинвали. Об этом стало известно Первому каналу.



Как сообщает журналист Первого канала с места событий, сопредседатели уже находятся в Эргнети.



Пока неизвестно, с кем проведут сопредседатели встречу, хотя известна тема переговоров — вопрос передачи тела Арчила Татунашвили.



Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залканиани заявил, что сопредседатели Женевских переговоров планируют посетить Цхинвали уже сегодня.















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