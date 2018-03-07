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На сегодняшнем заседании бюро не будут голосовать по проектам резолюций в связи Арчилом Татунашвили
07.03.2018 13:02
На сегодняшнем заседании бюро не будут голосовать по проектам резолюций в связи Арчилом Татунашвили.
Как заявил журналистам председатель Комитета по внешним отношениям Парламента Грузии Софио Кацарава, цель большинства – принять одну резолюцию.
По его словам, по этому вопросу до сих пор проходят консультации, соответственно сегодня голосования по вопросу не будет.
«Наша цель – принять единую, твердую и принципиальную резолюцию. Консультации служат именно этому. Главная задача – принять согласованную и принципиальную резолюцию», — заявила Кацарава.
По данным депутата, консультации между оппозицией и правящей командой проходят в связи с санкционной частью.
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