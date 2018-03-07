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Повторное обращение к российскому патриарху в целях помощи в передаче тела Арчила Татунашвили не планируется


07.03.2018   15:01
Повторное обращение к российскому патриарху в целях помощи в передаче тела Арчила Татунашвили не планируется, — об этом заявил секретарь Патриарха Илии Второго протоиерей Микаэль Ботковели.

По его словам, в патриархии нет информации о конкретном времени передачи тела и они ждут конкретных сроков.

«К сожалению, у нас есть только первичная информация, что патриархия России приняла нашу просьбу, чтобы помочь нам в решение данного вопроса. Другой дополнительной информации мы не получали. Мы тоже в режиме ожидания и каждую минуту ждем, когда нам сообщат время передачи тела Татунашвили», — заявил пресс-секретарь Патриарха.

Отец Микаэль Ботковели предполагает, что передача тела Арчила Татунашвили произойдет до конца недели.

На вопрос есть ли какой-либо запасной план, какие шаги предпримет патриархия, пресс-секретарь Патриарха заявляет, что повторное обращение к российскому патриарху в целях помощи в передаче тела Алчила Татунашвили не планируется.

«Согласитесь, что повторно обращения с такой просьбой не происходит. Чтобы глава грузинской церкви такого высокого ранга связался с главой российской церкви во второй раз – наверное мы не сможем послать такую просьбу. Будем считать, что либо реагирования по этому вопросу не было, либо у российского патриарха нет достаточных рычагов, чтобы оказать нам помощь», — заявил отец Микаэль Ботковели.






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