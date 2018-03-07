Ада Маршания: Виновный в убийстве Татунашвили должен быть наказан израильскими методами

07.03.2018 17:38 Виновный в убийстве Татунашвили обязательно должен быть наказан, и это должно произойти подобно методам израильского государства - заявила член фракции "Патриотов Грузии" Ада Маршания на пленарном заседании парламента.



"Виновник, кто бы он ни был, обязательно должен быть наказан. Он должен знать, что кара будет неминуемой. По нашему мнению, это должно произойти подобно методам государства Израиль. Это конкретное дело, и конкретная политика, а не наши бесконечно слабые и безответственные заявления, осудить, осудить, осудить… 25 лет мы осуждаем то, что происходит на оккупированных территориях! На одной странице проекта резолюции есть постыдный перечень того, чего мы не можем, и что мы не можем ничего, ничего, ничего. До каких пор мы будем так жить и действовать? Заявляя об этом, я чувствую чрезвычайно большую ответственность. Я хорошо понимаю, что за нами следит как Сухуми, так и Цхинвали, поэтому хочу заявить, что мы не боремся с осетинами и абхазами, мы боремся с преступниками. Мы боремся с убийцами, у которых нет национальности"- заявила Ада Маршания.



Депутат от меньшинства еще раз зафиксировала требование "Патриотов Грузии" о начале прямого диалога с Москвой, Цхинвали, и Сухуми.



"Нам необходимо это как воздух, во всех формах, на всех уровнях"- отметила Ада Маршания.















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