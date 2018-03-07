Сопредседатели Женевских переговоров покинули Цхинвали без комментариев

07.03.2018 18:01 Сопредседатели Женевских переговоров покинули территорию оккупированного Цхинвали без комментариев.



Они направились в Тбилиси через КПП Эргнети.



Известно, что главной темой встречи сопредседателей в Цхинвали был вопрос передачи тела Арчила Татунашвили.



По сообщению СМИ оккупированного цхинвальского режима, сопредседатели Женевских дискуссий встретились с де- факто президентом т.н т.н. Южной Осетии Анатолием Бибиловым.



По словам Бибилова, требование о передаче тела Арчила Татунашвили не может быть выполнено так быстро. Проводится экспертиза тела.



Сопредседатели, предположительно, сделают комментариии для прессы по возвращении в Тбилиси.















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