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Сопредседатели Женевских переговоров покинули Цхинвали без комментариев
07.03.2018 18:01
Сопредседатели Женевских переговоров покинули территорию оккупированного Цхинвали без комментариев.
Они направились в Тбилиси через КПП Эргнети.
Известно, что главной темой встречи сопредседателей в Цхинвали был вопрос передачи тела Арчила Татунашвили.
По сообщению СМИ оккупированного цхинвальского режима, сопредседатели Женевских дискуссий встретились с де- факто президентом т.н т.н. Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
По словам Бибилова, требование о передаче тела Арчила Татунашвили не может быть выполнено так быстро. Проводится экспертиза тела.
Сопредседатели, предположительно, сделают комментариии для прессы по возвращении в Тбилиси.
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