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Сопредседатели Женевских переговоров покинули Цхинвали без комментариев


07.03.2018   18:01
Сопредседатели Женевских переговоров покинули территорию оккупированного Цхинвали без комментариев.

Они направились в Тбилиси через КПП Эргнети.

Известно, что главной темой встречи сопредседателей в Цхинвали был вопрос передачи тела Арчила Татунашвили.

По сообщению СМИ оккупированного цхинвальского режима, сопредседатели Женевских дискуссий встретились с де- факто президентом т.н т.н. Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

По словам Бибилова, требование о передаче тела Арчила Татунашвили не может быть выполнено так быстро. Проводится экспертиза тела.

Сопредседатели, предположительно, сделают комментариии для прессы по возвращении в Тбилиси.






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