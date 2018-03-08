Владикавказский депутат попал под обстрел в Донецке

08.03.2018 12:15 Владикавказский депутат Александр Хугати попал под обстрел в Донецке. Он вез гуманитарный груз из Северной Осетии, сопровождая лидера партии "Родина" Алексея Журавлева.



"Мы везли лекарства батальону 'Пятнашка', - рассказал Хугати местной газете. - Наш автомобиль получил серьезные повреждения. К счастью, погибших и пострадавших нет".



Следует отметить, что «Пятнашка» - батальон абхазских бандформирований.



Инцидент произошел в районе промышленной зоны под Авдеевкой. По предварительным данным, огонь велся из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.



Несмотря на то, что Хугати сопровождал лидера "Родины", в Заксобрании Владикавказа он представляет "Единую Россию". Политик также известен созданием первого добровольческого батальона "Алания".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

