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Владикавказский депутат попал под обстрел в Донецке
08.03.2018 12:15
Владикавказский депутат Александр Хугати попал под обстрел в Донецке. Он вез гуманитарный груз из Северной Осетии, сопровождая лидера партии "Родина" Алексея Журавлева.
"Мы везли лекарства батальону 'Пятнашка', - рассказал Хугати местной газете. - Наш автомобиль получил серьезные повреждения. К счастью, погибших и пострадавших нет".
Следует отметить, что «Пятнашка» - батальон абхазских бандформирований.
Инцидент произошел в районе промышленной зоны под Авдеевкой. По предварительным данным, огонь велся из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
Несмотря на то, что Хугати сопровождал лидера "Родины", в Заксобрании Владикавказа он представляет "Единую Россию". Политик также известен созданием первого добровольческого батальона "Алания".
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