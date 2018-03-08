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Владикавказский депутат попал под обстрел в Донецке


08.03.2018   12:15
Владикавказский депутат Александр Хугати попал под обстрел в Донецке. Он вез гуманитарный груз из Северной Осетии, сопровождая лидера партии "Родина" Алексея Журавлева.

"Мы везли лекарства батальону 'Пятнашка', - рассказал Хугати местной газете. - Наш автомобиль получил серьезные повреждения. К счастью, погибших и пострадавших нет".

Следует отметить, что «Пятнашка» - батальон абхазских бандформирований.

Инцидент произошел в районе промышленной зоны под Авдеевкой. По предварительным данным, огонь велся из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Несмотря на то, что Хугати сопровождал лидера "Родины", в Заксобрании Владикавказа он представляет "Единую Россию". Политик также известен созданием первого добровольческого батальона "Алания".






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