На оккупированных территориях ведется процесс стирания грузинского следа - госагентство по религии

08.03.2018 13:00 Государственное агентство по вопросам религии провело презентацию отчета за 2016-2017 год. На презентацию были приглашены представители существующих в Грузии религиозных организаций, власти Грузии, международных организаций и дипломатического корпуса.



Отчет гостям представил председатель государственного агентства Заза Вашакмадзе. Председатель агентства заострил внимание на вызовы, существующие в стране с точки зрения свободы религии, особенно на оккупированных территориях, где постоянно грубо нарушаются права коренного населения, грузин, с точки зрения религии, выражения воли, передвижения. А также идет самовольная "реставрация" грузинских памятников духовной культуры, чтобы стереть грузинский след.



Председатель агентства коснулся тренингов на тему "Секуляризм и религиозный нейтралитет", проведенный в рамках "Правительственного плана действия по защите прав человека" для представителей краевых администраций, мэрий, городских собраний, глав администраций, и сотрудников МВД. А также говорил о деятельности агентства в контексте международных отношений, о помощи, оказанной религиозным организациям и т.д.



После выступления председателя агентства с речью к приглашенным гостям обратились представители существующих в Грузии религиозных организаций: Грузинской Апостольской Православной Автокефальной Церкви, Управления мусульман Грузии, Совета духовенства езидов, Епархии Грузии Апостольской Православной Церкви Армян, Союза евреев Грузии, Кавказской апостольской администрации латин-католиков, Евангелистски-лютеранской церкви Грузии, Евангелистски-протестантской Церкви, Евангелистской веры Грузии, Евангелистско-баптистской, Тбилисской международной баптистской Церкви, Союза евангелистских церквей христиан баптистов, Объединенной Церкви христиан евангелистской веры (пятидесятников).



По информации агентства, религиозные лидеры положительно оценили деятельность агентства религии и отметили, что, несмотря на первоначальное скептическое отношение в связи с необходимостью создания агентства, трехлетняя деятельность агентства подтвердила, что создание такой институции было правильным и осмысленным шагом со стороны государства. По их словам, в виде агентства уже существует структура, к которой они обращаются для разрешения проблем, но жаль, что у агентства нет широких полномочий, и отдельные чиновники иногда не предусматривают его рекомендации. А для этого, по мнению религиозных лидеров, необходимо увеличь полномочие агентства религии.



Лидеры нескольких религиозных организаций (Совета духовенства езидов, Евангелистско-лютеранская, Евангелистско-протестантская, Евангелистско-баптистская церкви, Церковь Евангелистской веры) коснулись правила возмещения вреда, причиненного во время советского тоталитарного режима, согласно которому правительство Грузии финансирует четыре религиозные организации: исламскую, иудейскую, римско-католическую, и армянской апостольской веры, и выразили желание, чтобы количество этих организаций возросло.



Религиозные лидеры также затронули необходимость разработки закона о религии, и внесения поправок в существующее законодательство. По их мнению, в данном случае все проблемы будут рассмотрены и разрешены в соответствующих законодательных рамках.

















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