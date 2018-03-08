Туск: Трагическая смерть Татунашвили стало напоминанием о печальной цене конфликта

08.03.2018 17:18 «Трагическая смерть Арчила Татунашвили и задержание двух граждан Грузии стало напоминанием о печальной цене конфликта», — заявил президент Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе, после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



По словам Туска, на встрече с главой грузинского государства, он еще раз подтвердил, что ЕС до конца остается верным поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также мирного урегулирования конфликтов.



«Мы возмущены попытками ползучей оккупации в двух оторванных грузинских регионах – Абхазии и т.н т.н. Южной Осетии», — заявил Дональд Туск.















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