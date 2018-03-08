России не вогодно своевременное установление истины по делу о смерти Татунашвили - депутаты от ГМ

08.03.2018 17:55 Парламентское большинство отзывается на заявление т.н. президента оккупированного Цхинвали, в частности на заявление Анатолия Бибилова о том, что до завершения экспертизы труп Арчила Татунашвили не передадут семье. А экспертизе понадобится как минимум один месяц.



В правящей команде говорят, что данное заявление т.н. президента оккупированного Цхинвали противоречит международным нормам. По словам Мамуки Мдинарадзе, несмотря на заявления Бибилова, грузинская сторона продолжает работу для возвращения трупа Арчила Татунашвили.



"Заявление т.н. президента абсолютно неприемлемое. Оно противоречит всем международным нормам, всем международным стандартам. Несмотря на такие нелегитимные заявления, грузинское государство делает все для того, чтобы как можно в короткие сроки перевезли усопшего Арчила Татунашвили в семью"- заявил Мамука Мдинарадзе.



Гедеван Попхадзе назвал заявление Анатолия Бибилова манипуляцией сроками экспертизы. По словам депутата правящей команды, марионеточная власть должна понимать, что этот вопрос имеет большое общественное значение. По его же заявлению, не в интересах России, чтобы труп Арчила Татунашвили передали грузинской стороне.



"Россию не устраивает, чтобы своевременно была установлена объективная истина в связи с происшедшим, и то, чтобы в регионе был мир. И чем больше вражды будет между осетинами и грузинами, спекулируя на этом, хотят помешать восстановлению территориальной целостности Грузии"- заявил Гедеван Попхадзе.

















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