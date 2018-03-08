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Ада Маршания подтверждает посещение членом «Альянса патриотов» оккупированного Цхинвали


08.03.2018   17:59
Член парламентской оппозиционной партии "Альянс патриотов" Ада Маршания в беседе с "Нетгазетой" подтвердила, что член их партии Константин Моргошия находится в Цхинвали.

На вопрос, с какой целью поехал Моргошия в де-факто Южную Осетию, с кем встречается, и по какому вопросу, Ада Маршания ответила: "Не могу сказать, главное, чтобы все закончилось результативно".

Константин Моргошия в то же время является членом "Грузинского марша".

По сообщению "Рустави 2", главной темой переговоров является перевозка из Ахалгорского района на контролируемую центральной властью территорию двух граждан Грузии, задержанных вместе с Арчилом Татунашвили. 22 февраля 2018 года представители марионеточного режима т.н. Южной Осетии задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили.

По сообщению осетинской стороны, задержанный Арчил Татунашвили оказал сопротивление правоохранителям, из-за чего против него использовали силу. По заявлению осетинской стороны, 35-летний Арчил Татунашвили "ночью 23 февраля скатился по лестнице Цхинвальского изолятора, и скончался в больнице Цхинвали от сердечной недостаточности". Куташвили и Павлиашвили, задержанных вместе с Татунашвили, выпустили, но им запрещено покидать территорию Ахалгори.






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