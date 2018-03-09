Россия несет свою долю ответственности за процессы на оккупированных территориях - посол США

09.03.2018 18:24 Посол США в Грузии Ян Келли прокомментировал ситуацию вокруг нежелания де-факто властей т.н. Южной Осетии передавать тело погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили его родным. По словам дипломата, Тбилиси небезосновательно требует подключиться к процессу Москву. Ранее МИД Грузии возложил ответственность за трагедию на Россию.



“Мы не признаем новых границ и не признаем независимости двух регионов Грузии, мы назвали Россию оккупантом и, соответственно, когда ты оккупант, то несешь свою долю ответственности. В соответствии с международным правом, нет никаких причин, по которым можно не передавать тело [погибшего] родителям”, – заявил Келли.



Посол подчеркнул, что США поддерживают все усилия грузинской стороны, направленные на решение этой проблемы. Ян Келли добавил, что Соединенные Штаты установили контакт и с властями России, чтобы обеспечить незамедлительную передачу тела Татунашвили его семье.



Ранее американский дипломат уже сообщал, что Вашингтон обсуждает с Москвой вопрос передачи грузинской стороне тела Татунашвили. Еще 5 марта он заявил: “Нам не понятно, почему до сих пор не удалось передать тело, а также освободить двух зажержанных лиц”.



Напомним, 22 февраля 34-летний Арчил Татунашвили скончался после задежрания сотрудниками т. н. Комитета госбезопасности т.н. Южной Осетии. Как утверждают в КГБ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако Цхинвали по-прежнему отказывается передавать родным тело Татунашвили. В Тбилиси считают, что мужчина был убит, а осетинская сторона пытается замести следы преступления.



6 марта СОВА сообщала, что в Цхинвали прошла акция против передачи грузинской стороне тела Арчила Татунашвили. В тот же день, однако, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что тело погибшего может быть передано семье не позднее конца текущей недели, то есть, не позднее 11 марта.

















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