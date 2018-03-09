Усупашвили: Грузия должна требовать, а не просить передачи трупа Арчила Татунашвили

09.03.2018 20:27 "Грузия должна требовать, а не просить передать труп Арчила Татунашвили. Это правильный подход с точки зрения государства, и должного уважения к патриотам, павшим в борьбе за территориальную целостность. Страна не должна ставить себя в такое положение, когда передача трупа будет считаться милостью, из-за которой у нас возникнет обязательство ответной благодарности. Это суровая реальность страны, находящейся в условиях оккупации и де-факто войны, где даже тяжелейшие человеческие трагедии следует рассматривать в контексте национально-государственной стратегии.



У мирной политики правительства нет альтернативы. Однако озвучивая эту политику не должно быть ощущения, что в попытке нормализовать российско-грузинские политические отношения грузинская сторона готова начать процесс с чистого листа. Так мы можем говорить с абхазским народом, а не с иностранным государством, агрессором и оккупантом.



Я понимаю премьер-министра, который обязан решать серьезные моральные и политические дилеммы. Но все же я считаю, что требование передачи трупа Арчила Татунашвили должно основываться на международно признанных политических, правовых, и моральных принципах, и выдвижение других комплексных вопросов в данном контексте не может усилить позиции нашей страны в отношениях с Россией.

















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