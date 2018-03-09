Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Усупашвили: Грузия должна требовать, а не просить передачи трупа Арчила Татунашвили


09.03.2018   20:27
"Грузия должна требовать, а не просить передать труп Арчила Татунашвили. Это правильный подход с точки зрения государства, и должного уважения к патриотам, павшим в борьбе за территориальную целостность. Страна не должна ставить себя в такое положение, когда передача трупа будет считаться милостью, из-за которой у нас возникнет обязательство ответной благодарности. Это суровая реальность страны, находящейся в условиях оккупации и де-факто войны, где даже тяжелейшие человеческие трагедии следует рассматривать в контексте национально-государственной стратегии.

У мирной политики правительства нет альтернативы. Однако озвучивая эту политику не должно быть ощущения, что в попытке нормализовать российско-грузинские политические отношения грузинская сторона готова начать процесс с чистого листа. Так мы можем говорить с абхазским народом, а не с иностранным государством, агрессором и оккупантом.

Я понимаю премьер-министра, который обязан решать серьезные моральные и политические дилеммы. Но все же я считаю, что требование передачи трупа Арчила Татунашвили должно основываться на международно признанных политических, правовых, и моральных принципах, и выдвижение других комплексных вопросов в данном контексте не может усилить позиции нашей страны в отношениях с Россией.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна