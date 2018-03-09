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Убийство Татунашвили может быть частью российского провокационного плана против грузин и осетин - экс-депутат
09.03.2018 20:31
Бывший мажоритарный депутат Гори, член "Движения за строительство" Сосо Вахтангашвили подозревает, что убийство Арчила Татунашвили может быть частью российского провокационного плана, направленного против грузин и осетин.
"В последнее время в Ахалгори наметилось появление экономических и бизнес интересов грузинских и осетинских граждан Грузии, которые могли бы вызвать провокационные действия со стороны России, поскольку Россию не устраивает сближение грузин и осетин. Я не исключаю, чтобы убийство Арчила Татунашвили было частью этого плана" - сказал Сосо Вахтангашвили "2020NEWS".
По его же словам, если Грузия не подчеркнет ответственность России, подобные факты вновь будут повторяться.
"Если мы не отреагируем на убийство Арчила Татунашвили самым жестким образом, и не подчеркнем ответственность России, к сожалению, такие факты будут повторяться. Если страна имеет достоинство, она, прежде всего, должна защищать своих граждан, и никакое вино, зелень, и огурцы не помогут исправить эту ситуацию. Когда мы получим документы, фактически подтверждающие, что в данном конкретном случае автором агрессии являются представители российских спецслужб, у нас в определенной степени будет возможность манипулировать этим" - заявил Сосо Вахтангашвили.
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