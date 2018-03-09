Экс-министр обороны Грузии оценивает обращение премьера к России как «капитулянтское»

09.03.2018 20:34 «Заявление премьер-министра является капитулянтским» - заявила бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели.



По словам экс-министра обороны, никаких положительных результатов подобного рода обращения не могут иметь.



По словам Хидашели, премьер-министр Грузии выполнил желание замминистра иностранных дел России Григория Карасина, и распространил заявление, успокаивающее Россию.



Глава правительства сделал обращение к высшему руководству Российской Федерации, «чтобы, с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями, предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации».



В своем обращении премьер-министр Грузии еще раз выразил готовность к прямому диалогу с абхазами и цхинвальскими осетинами, призвал Россию проявить в этом деле конструктивизим, и посодействовать в выдаче тела погибшего в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили.















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