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Экс-министр обороны Грузии оценивает обращение премьера к России как «капитулянтское»


09.03.2018   20:34
«Заявление премьер-министра является капитулянтским» - заявила бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели.

По словам экс-министра обороны, никаких положительных результатов подобного рода обращения не могут иметь.

По словам Хидашели, премьер-министр Грузии выполнил желание замминистра иностранных дел России Григория Карасина, и распространил заявление, успокаивающее Россию.

Глава правительства сделал обращение к высшему руководству Российской Федерации, «чтобы, с осознанием ответственности перед сегодняшним днем и будущими поколениями, предпринять совместные шаги для преодоления этой сложной ситуации».

В своем обращении премьер-министр Грузии еще раз выразил готовность к прямому диалогу с абхазами и цхинвальскими осетинами, призвал Россию проявить в этом деле конструктивизим, и посодействовать в выдаче тела погибшего в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили.






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