Цихелашвили проинформировала семью Татунашвили о предпринимаемых властям шагах

10.03.2018 21:22 Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили проведала семью Арчила Татунашвили в поселении беженцев в Цалке.



Она ознакомила членов семьи с существующим к этому времени положением и детально проинформировала о тех шагах, которые предпринимаются властями вместе с международными партнерами для передачи тела Арчила Татунашвили семье.



«Своим приездом сюда я в первую очередь хожу выразить сочувствие и поддержку семье. Мы, власти и вся общественность разделяем эту трагедию. Скажу больше – это положение тревожит и большую часть нашего осетинского населения, которое проживает и в Тбилиси, и Кахетии и в других регионах и в том числе, в Цхинвали. Они считают, что абсолютно неоправданны действия, когда после такой трагедии задерживается передача тела погибшего семье. К этому времени задействованы все рычаги, чтобы состоялась передача тела, а также перевод находящихся сейчас в Ахалгори ребят на контролируемую Грузией территорию. Каждый день активируется «горячая линия». Этот вопрос в наших международных коммуникациях является главной темой и всех требование таково – нужно передать тело семье и провести расследование», - заявила Кетеван Цихелашвили.















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