Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Двое грузин, задержанные цхинвальским режимом вместе с погибшим Татунашвили, покинули оккупированный регион


11.03.2018   22:01
Куташвили и Павлиашвили, задержанные 22 февраля вместе с Арчилом Татунашвили, покинули оккупированный Ахалгори и находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

Куташвили и Павлиашвили находились в оккупированном поселке, однако представители марионеточного режима отобрали у них документы и не давали возможности перейти на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.

Освобожденные из незаконного заключения чувствуют себя хорошо. В настоящее время они встречаются с представителями кабинета министров Грузии.

Как заявляют в аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства, на встрече находятся министр по делам вынужденно перемещенных лиц и расселению Созар Субари, госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, первый заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе и замдиректора информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Кахабер Кемоклидзе.

«Надеемся, что ближайшие дни будет также передано тела Арчила Татунашвили», - сообщили в аппарате госминистра.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна