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Двое грузин, задержанные цхинвальским режимом вместе с погибшим Татунашвили, покинули оккупированный регион
11.03.2018 22:01
Куташвили и Павлиашвили, задержанные 22 февраля вместе с Арчилом Татунашвили, покинули оккупированный Ахалгори и находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
Куташвили и Павлиашвили находились в оккупированном поселке, однако представители марионеточного режима отобрали у них документы и не давали возможности перейти на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.
Освобожденные из незаконного заключения чувствуют себя хорошо. В настоящее время они встречаются с представителями кабинета министров Грузии.
Как заявляют в аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства, на встрече находятся министр по делам вынужденно перемещенных лиц и расселению Созар Субари, госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, первый заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе и замдиректора информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности Кахабер Кемоклидзе.
«Надеемся, что ближайшие дни будет также передано тела Арчила Татунашвили», - сообщили в аппарате госминистра.
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