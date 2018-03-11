Цихелашвили: Куташвили и Павлиашвили в безопасности, чувствуют себя нормально

11.03.2018 23:18 По информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили в безопасности и чувствуют себя нормально. Об этом Цихелашвили заявила в передаче Первого канала «Ахали Квира».



«Они в безопасности, чувствуют себя нормально. Очень важно и приветствуется, что им позволили покинуть территорию оккупированного Ахалгори и перейти к своим семьям.



Мы все еще ждем передачи тела Арчила Татунашвили и надеемся, что это тоже ского произойдет», — заявила Цихелашвили.



Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори недавно.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.















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