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МВД, СГБ и другие госведомства сделали максимум для освобождения молодых людей - замглавы МВД


11.03.2018   23:20
У задержанных де-факто властями оккупированного Цхинвали вместе с Арчилом Татунашвили Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили не отмечаются следы пыток, — об этом заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе заявил в ходе прямого включения в передаче Первого канала «Ахали Квира».

По его словам, МВД вместе со Службой государственной безопасности и другими государственными институтами сделало максимум, чтобы освобождение молодых людей произошло вовремя.

«Освобождены Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили, граждане Грузии и они уже находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии. МВД вместе со Службой государственной безопасности и другими государственными институтами сделало максимум, чтобы освобождение молодых людей произошло вовремя.

Как вы знаете, представители де-факто властей задержали их на оккупированной территории 22 февраля и сегодня осуществился их перевод на контролируемую нами территорию», — заявил Сабанадзе.

На вопрос – не уточнена ли дата передачи тела Арчила Татунашвили, и известно ли, при каких обстоятельствах он погиб, Кахабер Сабанадзе ответил, что на данном этапе, конкретная информация неизвестна.

«Возбуждено дело по статьям 108 и 143 УК Грузии, ведется следствие и мы будем ждать процессов», — заявил заместитель министра внутренних дел.

По его словам, со стороны государственных структур делается все максимально, чтобы тело Арчила Татунашвили было доставлено в разумные сроки.






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