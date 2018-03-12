|
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули здание полиции в Мцхета без комментариев
12.03.2018 10:07
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули здание полиции Мцхета-Мтианети министерства внутренних дел без комментариев.
У здания полиции Куташвили и Павлиашвили ждали члены семьи. Из Мцхета они, предположительно, направились домой.
До этото с Леваном Куташвили и Иосебом Павлиашвили встретились министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, первый заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе и заместитель начальника управления анализа и координации информационно-аналитического департамента МВД Грузии Кахабер Кемоклидзе.
По информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили в безопасности и чувствуют себя нормально.
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори недавно.
По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.
23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна