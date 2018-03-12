Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули здание полиции в Мцхета без комментариев

12.03.2018 10:07 Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули здание полиции Мцхета-Мтианети министерства внутренних дел без комментариев.



У здания полиции Куташвили и Павлиашвили ждали члены семьи. Из Мцхета они, предположительно, направились домой.



До этото с Леваном Куташвили и Иосебом Павлиашвили встретились министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, первый заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе и заместитель начальника управления анализа и координации информационно-аналитического департамента МВД Грузии Кахабер Кемоклидзе.



По информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили в безопасности и чувствуют себя нормально.



Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори недавно.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.















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