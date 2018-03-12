Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули здание полиции в Мцхета без комментариев


12.03.2018   10:07
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули здание полиции Мцхета-Мтианети министерства внутренних дел без комментариев.

У здания полиции Куташвили и Павлиашвили ждали члены семьи. Из Мцхета они, предположительно, направились домой.

До этото с Леваном Куташвили и Иосебом Павлиашвили встретились министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, первый заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе и заместитель начальника управления анализа и координации информационно-аналитического департамента МВД Грузии Кахабер Кемоклидзе.

По информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили в безопасности и чувствуют себя нормально.

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори недавно.

По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.

23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинское вино представлено на международной выставке в Лондоне
Иностранные инвестиции в 2017 году составили 1,8 млрд. долларов
Ильхам Алиев отметил лучший инвестиционные климат Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Армении: Военные учения в Азербайджане проходят с вопиющим нарушением обязательств ОБСЕ
Великобритания один из крупнейших инвесторов в Азербайджан - Эмма Николсон
В Азербайджан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна