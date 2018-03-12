Капанадзе: Правительство представления не имеет, что делает женевский формат

12.03.2018 15:42 Если какой-либо представитель правительства говорит, что женевский формат неэффективный, это значит, что правительство представления не имеет, что делает женевский формат, что стоит сожаления - сказал член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, комментируя заявление министра по вопросам вынужденно перемещенных лиц и расселения Созара Субари.



По словам Капанадзе, это означает, что они просто не понимают значение этого международного формата.



"Исходя из этого, оценка, что данные дискуссии были неэффективными из-за его формата, просто неправильная, и я не удивляюсь такому заявлению представителей нынешнего правительства. Касательно повышения уровня, это, разумеется, возможно. Это не проблема. Просто здесь есть вопрос, который связан с отношением других участников к данной теме. Я считаю что повышение уровня является тем направлением, над которым можно работать, но только любое такое заявление, и попытка должны сопровождаться хорошим анализом того, не вызовет ли это отмену формата, или изменение роли России внутри формата. Именно поэтому мы, "Европейская Грузия", были встревожены, когда услышали от премьер-министра в одном контексте также о прямом диалоге с Цхинвали и Сухуми. Это может означать, что тогда функция Женевы сокращается, поэтому хорошо, если другие представители правительства, когда говорят об изменении женевского формата, учтут, что потеря Женевы может быть чрезвычайно большой проблемой для нас"- заявил Серги Капанадзе.



Министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев Созар Субари заявил о том, что надо "обсудить изменение Женевского формата". Субар полагает, что женевский формат изначально был неэффективно задуман и осуществлен.



В то же время министр считает, что необходимо, чтобы эти встречи были более высокого уровня. В частности, было бы желательно, чтобы они шли на уровне первых персон страны.



Напомним, в конце минувшего года в ходе утверждения правительства в парламенте премьер-министр Георгий Квирикашвили выразил готовность поднять уровень формата женевских дискуссий на уровне министров, и лично участвовать в них.



















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