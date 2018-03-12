Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вашадзе: Прямой диалог с оккупационными режимами означает признание их субъектами международного права


12.03.2018   18:27
Прямой диалог с оккупационными режимами означает признание их субъектами международного права и тогда выходит, что главным объектом нашей внешней политики и политики восстановления территориальной целостности является не страна-агрессор – Россия, а созданные ею оккупационные режимы», - об этом заявил бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе.

По его же словам, видимо у премьер-министра нет ни одного советника по вопросам внешней политики, когда он говорит, что «мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами и в этом плане приветствовали бы реально конструктивный подход российской стороны».

«Прямой диалог с оккупационными режимами, во-первых, означает признание их субъектами международного права и, во-вторых, тогда выходит, что главным объектом нашей внешней политики и политики восстановления территориальной целостности является не страна-агрессор – Россия, а созданные ею два оккупационных режима… Вообще, те люди, которые сейчас у власти в Грузии, называющие себя премьер-министром либо президентом, чем меньше будут вмешиваться в дипломатическую деятельность, тем будет лучше. Эта профессия, которой нужно учиться», - заявил Григол Вашадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинское вино представлено на международной выставке в Лондоне
Иностранные инвестиции в 2017 году составили 1,8 млрд. долларов
Ильхам Алиев отметил лучший инвестиционные климат Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Армении: Военные учения в Азербайджане проходят с вопиющим нарушением обязательств ОБСЕ
Великобритания один из крупнейших инвесторов в Азербайджан - Эмма Николсон
В Азербайджан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна