Вашадзе: Прямой диалог с оккупационными режимами означает признание их субъектами международного права

12.03.2018 18:27 Прямой диалог с оккупационными режимами означает признание их субъектами международного права и тогда выходит, что главным объектом нашей внешней политики и политики восстановления территориальной целостности является не страна-агрессор – Россия, а созданные ею оккупационные режимы», - об этом заявил бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе.



По его же словам, видимо у премьер-министра нет ни одного советника по вопросам внешней политики, когда он говорит, что «мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами и в этом плане приветствовали бы реально конструктивный подход российской стороны».



«Прямой диалог с оккупационными режимами, во-первых, означает признание их субъектами международного права и, во-вторых, тогда выходит, что главным объектом нашей внешней политики и политики восстановления территориальной целостности является не страна-агрессор – Россия, а созданные ею два оккупационных режима… Вообще, те люди, которые сейчас у власти в Грузии, называющие себя премьер-министром либо президентом, чем меньше будут вмешиваться в дипломатическую деятельность, тем будет лучше. Эта профессия, которой нужно учиться», - заявил Григол Вашадзе.















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