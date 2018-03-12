Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зураб Абашидзе поведал о своей версии предложения премьера участвовать в Женевских переговорах


12.03.2018   19:11
Зураб Абашидзе считает, что инициатива подключения к Женевским дискуссиям предусматривает не личное присутствие Георгия Квирикашвили на всех раундах, но и подготовку почвы для решения вопросов, для чего может пройти и встреча высокого уровня.

Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией прокомментировал заявление Георгия Квирикашвили от 9 марта и пояснил, что может подразумевать готовность со стороны Георгия Квирикашвили участвовать в Женевских дискуссиях.

«Как мы видим, отклика пока не было. Как можно изменить формат? Как я себе это представляю, речь не идет о том, чтобы это произошло сразу, и премьер начал периодически ходить на встречи. Речь идет о том, чтобы подготовить почву для решения там вопросов, для чего, на каком-то этапе, может пройти встреча высокого уровня. Подготовить фон, подготовительные работы для продвижения ряда вопросов и на каком-то этапе повысить ранг. Наверное, об этом идет речь со странами – нашими партнерами, сопредседателями», — заявил Зураб Абашидзе.

Напомним, что 9 мая премьер-министр Георгий Квирикашвили обратился к российским властям, сделать совместные шаги для преодоления сложной ситуации. Как отмечается в заявлении Георгия Квирикашвили, грузинское правительство вновь подтверждает, что заинтересовано в достижении реального прогресса в Женевских международных дискуссиях. Премьер отмечает, что готов лично подключиться к процессу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинское вино представлено на международной выставке в Лондоне
Иностранные инвестиции в 2017 году составили 1,8 млрд. долларов
Ильхам Алиев отметил лучший инвестиционные климат Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Армении: Военные учения в Азербайджане проходят с вопиющим нарушением обязательств ОБСЕ
Великобритания один из крупнейших инвесторов в Азербайджан - Эмма Николсон
В Азербайджан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна