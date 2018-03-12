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Зураб Абашидзе поведал о своей версии предложения премьера участвовать в Женевских переговорах
12.03.2018 19:11
Зураб Абашидзе считает, что инициатива подключения к Женевским дискуссиям предусматривает не личное присутствие Георгия Квирикашвили на всех раундах, но и подготовку почвы для решения вопросов, для чего может пройти и встреча высокого уровня.
Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией прокомментировал заявление Георгия Квирикашвили от 9 марта и пояснил, что может подразумевать готовность со стороны Георгия Квирикашвили участвовать в Женевских дискуссиях.
«Как мы видим, отклика пока не было. Как можно изменить формат? Как я себе это представляю, речь не идет о том, чтобы это произошло сразу, и премьер начал периодически ходить на встречи. Речь идет о том, чтобы подготовить почву для решения там вопросов, для чего, на каком-то этапе, может пройти встреча высокого уровня. Подготовить фон, подготовительные работы для продвижения ряда вопросов и на каком-то этапе повысить ранг. Наверное, об этом идет речь со странами – нашими партнерами, сопредседателями», — заявил Зураб Абашидзе.
Напомним, что 9 мая премьер-министр Георгий Квирикашвили обратился к российским властям, сделать совместные шаги для преодоления сложной ситуации. Как отмечается в заявлении Георгия Квирикашвили, грузинское правительство вновь подтверждает, что заинтересовано в достижении реального прогресса в Женевских международных дискуссиях. Премьер отмечает, что готов лично подключиться к процессу.
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