Цхинвальские пациенты по-прежнему без проблем лечатся в грузинских клиниках - Цихелашвили

13.03.2018 11:09 Цхинвальские пациенты по-прежнему без проблем продолжают лечение в грузинских клиниках - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. Информацию об этом распространяет "Радио Мозаика".



Сепаратистский режим в последние дни распространяет информацию, якобы грузинская сторона прекратила цхинвальским пациентам реферальную программу. Утверждают, что со стороны власти Грузии это было неким ответом на затягивание передачи трупа Татунашвили со стороны Цхинвали.



Кетеван Цихелашвили опровергает эту информацию.



"Грузинская сторона не прекращала реферальную программу. Осетинская сторона распространила дезинформацию. Пациенты без проблем переходят на грузинскую сторону лечиться" - пояснила министр.



По последним данным, в 2017 году 1644 осетин и абхазов лечились в грузинских больницах.



Власть Грузии осуществляет государственную стратегию по отношению Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южная Осетия, "Включенность путем сотрудничества", и соответствующий план действия. В рамках данных документов особое значение придается обеспечению доступности получения здравоохранения и образования.



Пользоваться "Государственной программой реферальной услуги для лиц, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе/т.н. Южной Осетии", могут люди, не имеющие паспорт или удостоверение личности Грузии. Пациентам бесплатно оказывают медицинскую услугу в ведущих клиниках страны.

















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