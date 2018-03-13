Козырь оккупантам - эксперт назвал идею пересмотра женевского формата негосударственной

13.03.2018 13:18 Министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения и беженцев, Созар Субари считает необходимым внести некоторые изменения в женевский формат. По его мнению, данный формат был неэффективно задуман и осуществлен.



Конституционалист Леван Алапишвили прокомментировал заявление государственного министра в беседе с "Ньюпост". По словам эксперта, подобные заявления со стороны грузинской власти являются выигрышными для Российской Федерации:



"Любому члену общества, находящегося в реальности Грузии, надлежит громадная осторожность в связи с такими заявлениями, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться вредоносными, причем могут повлечь непоправимые результаты не только персонально ему, но и в целом обществу, и даже будущему поколению. Это особенно касается политиков, у которых должен быть очень высокий стандарт ответственности, поскольку сегодня они управляют государством, которое оккупировано. Предметом их ежедневной заботы должно быть осуществление деоккупации, и консолидация общества на этом пути, а не такие заявления, которые практически можно назвать основанием для оккупанта, чтобы сказать в будущем, что грузинское общество считает неприемлемым существующий формат.



В кругу международных отношений у нас нет ресурса, формата, в котором мы можем оппонировать в международном правовом пространстве российской оккупации и теме оккупации, или направить усилие на деоккупацию. Когда мы ставим под сомнение и то, что имеем, разумеется, это неразумно и не государственно, в определенной степени это будет дополнительный козырь для оккупанта чтобы подчеркнуть, что в течение всего этого времени правящая политическая сила Грузии не считала эти многосторонние форматы эффективными"- заявил Леван Алапишвили.



Эксперт провел параллель с заявлением Георгия Квирикашвили в адрес российской власти, и отметил, что премьер-министр должен выступить и сказать, что не поддержит переговоры наедине с Российской Федерацией:



"Не хочу поверить, что это является продолжением заявления премьера. Если прочитать в единстве оба заявления, можно увидеть даже некоторую новую линию, если в первом заявлении разговор идет о прямом диалоге, во второй части речь идет о неэффективности существующего международного, практически единственного формата.



Мы получим то, что в действительности государство Грузия, считая неэффективным формат, существующий с участием международного демократического содружества, его друзей, готово сесть с оккупантом Россией без них. Буду рад, если в данном случае не Созар Субари, а премьер-министр сделает четкое заявление в связи с женевским форматом, и в связи с тем, что не поддержит переговоры с Россией наедине"- пояснил эксперт.



















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