|
Россия не сможет избежать ответственности за произошедший трагический факт - Зураб Абашидзе
13.03.2018 13:45
Россия пытается отмежеваться от гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном ею Цхинвальском регионе Грузии и снять с себя ответственность. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе, комментируя заявление МИД России, в котором была выражено лишь сожаление по поводу гибели гражданина Грузии в ответ на просьбу премьер-министра Грузии выдать его тело.
"Для нас принципиально важны не общие комментарии, а конкретный шаг и незамедлительная передача тела семье. Российская сторона не сможет избежать ответственность в связи с этим трагическим фактом", - заявил Абашидзе.
Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к властям России выразив готовность к достижению реального прогресса на Женевских международных переговорах, готовность вести прямой диалог с абхазами и осетинами, и призвал Россию проявить конструктивность и выдать своевременно тело убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили его семье.
В ответ российское внешнеполитическое ведомство опубликовало свойственное ему полное цинизма заявление.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна