Россия не сможет избежать ответственности за произошедший трагический факт - Зураб Абашидзе

13.03.2018 13:45



"Для нас принципиально важны не общие комментарии, а конкретный шаг и незамедлительная передача тела семье. Российская сторона не сможет избежать ответственность в связи с этим трагическим фактом", - заявил Абашидзе.



Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к властям России выразив готовность к достижению реального прогресса на Женевских международных переговорах, готовность вести прямой диалог с абхазами и осетинами, и призвал Россию проявить конструктивность и выдать своевременно тело убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили его семье.



В ответ российское внешнеполитическое ведомство опубликовало свойственное ему



Россия пытается отмежеваться от гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном ею Цхинвальском регионе Грузии и снять с себя ответственность. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе, комментируя заявление МИД России, в котором была выражено лишь сожаление по поводу гибели гражданина Грузии в ответ на просьбу премьер-министра Грузии выдать его тело."Для нас принципиально важны не общие комментарии, а конкретный шаг и незамедлительная передача тела семье. Российская сторона не сможет избежать ответственность в связи с этим трагическим фактом", - заявил Абашидзе.Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к властям России выразив готовность к достижению реального прогресса на Женевских международных переговорах, готовность вести прямой диалог с абхазами и осетинами, и призвал Россию проявить конструктивность и выдать своевременно тело убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили его семье.В ответ российское внешнеполитическое ведомство опубликовало свойственное ему полное цинизма заявление











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