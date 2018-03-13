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Россия не сможет избежать ответственности за произошедший трагический факт - Зураб Абашидзе


13.03.2018   13:45
Россия пытается отмежеваться от гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в оккупированном ею Цхинвальском регионе Грузии и снять с себя ответственность. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе, комментируя заявление МИД России, в котором была выражено лишь сожаление по поводу гибели гражданина Грузии в ответ на просьбу премьер-министра Грузии выдать его тело.

"Для нас принципиально важны не общие комментарии, а конкретный шаг и незамедлительная передача тела семье. Российская сторона не сможет избежать ответственность в связи с этим трагическим фактом", - заявил Абашидзе.

Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к властям России выразив готовность к достижению реального прогресса на Женевских международных переговорах, готовность вести прямой диалог с абхазами и осетинами, и призвал Россию проявить конструктивность и выдать своевременно тело убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили его семье.

В ответ российское внешнеполитическое ведомство опубликовало свойственное ему полное цинизма заявление.






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