Действенным ответом России была бы передача Грузии тела Арчила Татунашвили - Цихелашвили

13.03.2018 13:53 Государственный министр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили считает, что ответом России на заявление премьер-министра Грузии должна была стать передача грузинской стороне тела погибшего в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили.



Об этом Цихелашвили заявила сегодня на подведении итогов прошедшего года и презентации плана действий на 2018 год.



"Думаю, в заявлении премьера были однозначно подчеркнуты все те аспекты и моменты, которые являются предусловием урегулирования грузино-российских отношений. Я подразумеваю урегулирование конфликта и преодоление главного вызова, который мы имеем с 2008 года, и, естественно, трагедия Татунашвили является частью этого, и действенным ответом была бы передача тела, что уже столько времени затягивается", - заявила Цихелашвили.



Госминистр также заострила внимание на Женевских переговорах отметив, что это главный формат отношений с Россией.



"Что касается участия России в Женеве, это наш главный формат в отношениях с Россией. После заявления МИД России мы все надеемся, что делегация России будет конструктивной. Разговора о прямом диалоге с Абхазией и т.н. Южной Осетией не было. Это прекрасно понимает и Россия. Мы должны говорить с абхазами и осетинами, вместе с которыми представляем общее будущее. Мы должны правильно проанализировать это заявление. Это была лишь готовность начать разговор", - заявила Кетеван Цихелашвили.















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