Цихелашвили: Нигде не говорилось о прямом диалоге с Абхазией и «Южной Осетией»

13.03.2018 15:06 «Не первый раз происходит в российском политическом переводе, когда реальное меняется на желаемое, нигде не было разговора о прямом диалоге с Абхазией и Южной Осетией» – заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, отзываясь на заявление Министерства иностранных дел России.



"Думаю, в заявлении премьера очень четко были изложены все важные аспекты, являющиеся предпосылкой урегулирования российско-грузинских отношений. Я имею в виду урегулирование конфликта, и преодоление того главного вызова, который есть у нас с 2008 года. Частью этого является трагедия Татунашвили, и действенным шагом была бы передача трупа семье, что уже столько времени затягивается. Это должно было произойти не из-за того, что это добрая воля кого-либо, а из-за того, что это связано с ответственностью за события, протекающие сегодня в этом регионе"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Касательно женевского формата, по словам государственного министра, эти переговоры являются главным и единственным форматом для дискуссии по безопасности и гуманитарным вопросам, связанным с урегулированием конфликта.



"Вы слышали заявление Министерства иностранных дел. Надеюсь, что они конструктивно включаться в дискуссию, что выражается в том, чтобы по вопросам, которые стоят в повестке дня с 2008 года, и связаны с выполнением обязательства, взятого российской стороной соглашением о прекращении огня, был реальный прогресс, так же как и по многим другим важным вопросам. Грузинская сторона всегда конструктивная, и так и будет продолжать работу.



Что касается прямого диалога, должна подчеркнуть, что не впервые происходит в русском политическом переводе, что реальное меняют на желаемое, нигде не было, и не могло быть разговора о прямом диалоге с Абхазией и Южной Осетией. Я убеждена, что это хорошо понимают в российском политическом истеблишменте. Разговор идет о диалоге с абхазами и осетинами, обществом, людьми, с которыми вместе мы представляем жить в будущем. В данном случае мы подразумеваем общество, и все те не политизированные форматы, которых требует решение задач урегулирования конфликта, примирения и включенности.



В данном направлении у нас есть определенный опыт. Эти каналы и на сегодня функционируют. Действенным шагом было бы, не мешать этому, к сожалению, у нас есть прецеденты того, когда происходит целенаправленное препятствование таким двусторонним общественным отношениям. Наша задача, чтобы с одной стороны в женевском формате достигнуть определенного прогресса по отношению России, и с другой стороны у нас была возможность развивать диалог с абхазским и осетинским обществом"- отметила Кетеван Цихелашвили.

















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