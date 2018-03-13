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Участие премьера в Женевском формате зависит от готовности к этому российской стороны - Цихелашвили
13.03.2018 17:48
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявляет, что заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, адресованном российским властям, где шел разговор о готовности главы правительства принять участие в Женевском формате, не означает, что премьер обязательно отправится на следующий раунд.
В беседе с журналистами Цихелашвили отметила, что "это те вопросы, которым необходима особая подготовка".
"Разумеется, необходима готовность и политическая воля также и с другой стороны. Мы подтверждаем готовность вообще с точки зрения участия в женевском формате, подтверждаем, что будем конструктивными, какими и являемся на протяжении этих пяти лет. Естественно, мы ориентированы на то, чтобы достичь прогресса по тем основным вопросам, которые есть в повестке дня"- заявила Кетеван Цихелашвили.
На вопрос, отправится ли Георгий Квирикашвили, если Россия выразит готовность, чтобы в женевские дискуссии включился высшее должностное лицо, по словам Цихелашвили, "поговорим об этом потом, если будет готовность".
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