Тело Татунашвили выдадут после выборов президента России - Тимур Цхурбати

13.03.2018 21:13 Журналист Тимур Цхурбати считает, что тело Арчила Татунашвили будет передано грузинской стороне после выборов российского президента 18 марта. Об этом он заявил СОВЕ в телефонной беседе.



Известно, что избирательные участки в день голосования также откроются на оккупированных Россией территориях Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе.



“Не могу утверждать точно, но скорее всего, тело Татунашвили в морге Цхинвали. Считаю, что его вернут после 18 марта, то есть после президентских выборов в России. Думаю, именно на этом все завязано”, – заявил Цхурбати СОВЕ.



СОВА также поинтересовалась о настроениях среди жителей Цхинвали, так как недавно СМИ сообщали об акции протеста в Цхинвали, где прозвучало требование не отдавать тело Татунашвили грузинской стороне.



“Я сомневаюсь, что большинство в Цхинвали требует не выдавать тела Татунашвили. Мало того, к сожалению, за последние годы мы свыклись со смертями, поэтому вряд ли кто-то в Цхинвали активно обсуждает этот факт. Это прискорбно, но это так”, – отметил Цхурбати.



Напомним, что 22 февраля 2018 года в оккупированном Ахалгорском районе “в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий” сотрудниками т.н. КГБ местного марионеточного режима был задержан 34-летний гражданин Грузии Арчил Татунашвили. 23 февраля стало известно, что мужчина скончался. Во время препровождения в следственный изолятор он, якобы, оказал сопротивление, из-за чего силовики “были вынуждены применить физическую силу”. “При этом задержанный получил травмы, был сбит с ног и скатился по лестнице”, – заявили в Цхинвали. Между тем, по имеющейся у грузинской стороны информации, Татунашвили был убит в результате массового избиения за отказ сотрудничать с криминальным режимом.















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