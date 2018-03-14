|
Гиоргобиани: СГБ работает над вопросом освобождения Георгия Зарандия, задержанного в оккупированной Абхазии
14.03.2018 12:46
Служба государственной безопасности (СГБ) подтверждает факт задержания в оккупированной Абхазии Георгия Зарандия. Как заявила руководитель службы по связям с общественностью СГБ Нино Гиоргобиани, о факте информирован Евросоюз и ведутся работы по его освобождению.
«По горячей линии был подтвержден факт незаконного задержания Георгия Зарандия. Его задержали по обвинению незаконного пересечения т.н. границы.
О данном факте проинформирован Евросоюз. СГБ работает над вопросом освобождения задержанного», — заявила Первому каналу Нино Гиоргобиани.
12 марта в оккупированном Гальском районе по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы задержали жителя Зугдиди Георгия Зарандия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна