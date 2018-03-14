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Коммуникация с оккупантами, возможно, станет наказуемой - оппозиция работает над новым законопроектом


14.03.2018   15:18
Коммуникация с оккупантами, возможно, будет наказуемой. Это в случае, если парламент утвердит законопроект, подготовленный "Свободными демократами" и прозападной оппозицией.

Уже несколько месяцев, как политические партии работают над новой инициативой, согласно которой право на переговоры и диалог с Россией будет эксклюзивно только у власти. Это означает, что Москва не сможет создать в Грузии другие политические силы и неправительственные организации для распространения своей политики и пропаганды. Если закон будет нарушен, санкции будут достаточно жесткими.

В подготовке законопроекта о российской пропаганде и коммуникации с оккупантами активно была включена парламентская оппозиция.

Члены "Национального движения" откровенно говорят, что законодательный акт этого рода реально выявит, использует ли власть свои партии-сателлиты и другие пророссийские организации для проведения диалога с Москвой.

Тем временем в правящей команде считают, что оппозиция обвиняет власть в скрытой сделке с Россией, и этот законопроект направлен не против "Альянса патриотов", или какой-либо другой силы, а именно против "Грузинской мечты".








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