Коммуникация с оккупантами, возможно, станет наказуемой - оппозиция работает над новым законопроектом

14.03.2018 15:18 Коммуникация с оккупантами, возможно, будет наказуемой. Это в случае, если парламент утвердит законопроект, подготовленный "Свободными демократами" и прозападной оппозицией.



Уже несколько месяцев, как политические партии работают над новой инициативой, согласно которой право на переговоры и диалог с Россией будет эксклюзивно только у власти. Это означает, что Москва не сможет создать в Грузии другие политические силы и неправительственные организации для распространения своей политики и пропаганды. Если закон будет нарушен, санкции будут достаточно жесткими.



В подготовке законопроекта о российской пропаганде и коммуникации с оккупантами активно была включена парламентская оппозиция.



Члены "Национального движения" откровенно говорят, что законодательный акт этого рода реально выявит, использует ли власть свои партии-сателлиты и другие пророссийские организации для проведения диалога с Москвой.



Тем временем в правящей команде считают, что оппозиция обвиняет власть в скрытой сделке с Россией, и этот законопроект направлен не против "Альянса патриотов", или какой-либо другой силы, а именно против "Грузинской мечты".



















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