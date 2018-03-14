Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол США считает, что у премьер-министра Грузии правильное отношение к Женевскому формату


14.03.2018   16:13
Считаю, что Георгий Квирикашвили правильно относится к Женевскому формату и, конечно же, мы его поддерживаем – об этом посол США в Грузии Ян Келли заявил в ходе видеоконференции в Facebook.

Вместе с тем, как отметил Ян Келли, в грузинском обществе наблюдается разочарование из-за того, что в Женевском формате не удается достичь тех целей, которым он служит.

«Мы уже участвуем в Женевском формате. Как вы знаете, эти встречи проходят четырежды в год. Мы участвуем на самом высоком уровне. Однако я хотел бы отметить, что в грузинском обществе существует определенное разочарование, поскольку в этом формате не удается достичь тех целей, которым он служит — прекращение т.н. «бордеризации», восстановление торговых связей между населением и так далее. Результат таков, что ни население Грузии, ни мы не смогли увидеть прогресс ни по одному из направлений. Я думаю, что премьер-министр Грузии имеет правильный подход в связи с этим вопросом, и мы, конечно, поддерживаем его. В форматах такого типа необходимо привлекать таких людей, которые имеют полномочия принимать решения. Конечно, участники хотят добиться прогресса, но нам нужны лица, принимающие решения. Что касается нашего участия, то мы проконсультируемся с премьер-министром о том, где он видит нашу роль», — сказал Ян Келли.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна