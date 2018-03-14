Посол США считает, что у премьер-министра Грузии правильное отношение к Женевскому формату

14.03.2018 16:13 Считаю, что Георгий Квирикашвили правильно относится к Женевскому формату и, конечно же, мы его поддерживаем – об этом посол США в Грузии Ян Келли заявил в ходе видеоконференции в Facebook.



Вместе с тем, как отметил Ян Келли, в грузинском обществе наблюдается разочарование из-за того, что в Женевском формате не удается достичь тех целей, которым он служит.



«Мы уже участвуем в Женевском формате. Как вы знаете, эти встречи проходят четырежды в год. Мы участвуем на самом высоком уровне. Однако я хотел бы отметить, что в грузинском обществе существует определенное разочарование, поскольку в этом формате не удается достичь тех целей, которым он служит — прекращение т.н. «бордеризации», восстановление торговых связей между населением и так далее. Результат таков, что ни население Грузии, ни мы не смогли увидеть прогресс ни по одному из направлений. Я думаю, что премьер-министр Грузии имеет правильный подход в связи с этим вопросом, и мы, конечно, поддерживаем его. В форматах такого типа необходимо привлекать таких людей, которые имеют полномочия принимать решения. Конечно, участники хотят добиться прогресса, но нам нужны лица, принимающие решения. Что касается нашего участия, то мы проконсультируемся с премьер-министром о том, где он видит нашу роль», — сказал Ян Келли.















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