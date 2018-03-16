Генерал Скапароти: Замороженными конфликтами Грузии управляет кремлевская администрация

16.03.2018 15:36 В правительстве Соединенных Штатов произошли значительные кадровые изменения. С 1 апреля пост Государственного секретаря займет Майк Помпео, директор Центрального агентства разведки и конгрессмен, бывший представитель "движения чаепития".



На данном этапе рано говорить о том, каким будет его отношение к России, но как директор Центрального разведывательного агентства и конгрессмен он не раз фиксировал жесткий тон в отношении России.



Кадровые изменения на данном этапе не распространяются на оборонную сферу. Секретарь обороны, отставной генерал Джеймс Метис беспрепятственно руководит Пентагоном со дня назначения. Его политика в отношении России резко жесткая, о чем явствуют многие его заявления, визит в страны-союзники Америки, и разработанный Пентагоном отчет Национальной безопасности. Еще одним доказательством того является слушание, проведенное на минувшей неделе в Сенате, на котором выявились контуры европейской стратегии 2019 года Департамента обороны.



В Сенате Соединенных Штатов Америки состоялось слушание об акте авторизации обороны. Главным свидетелем комитета вооруженных сил Сената, который говорил о военной стратегии Америки в Европе, был главнокомандующий европейского командования Соединенных Штатов Америки, генерал Куртис Скапарот.



В заявлении, отправленном заседанию председателем комитета, сенатором Джоном Маккейном в письменном виде, сказано, что "Соединенные Штаты находятся в новой реальности в Европе. Первый, и самый серьезный вызов - признание той угрозы, которой является Россия для нашей национальной безопасности, и мирового порядка. Второй вопрос, разработка хорошо осмысленной стратегии и политики, которая будет сдерживать угрозы, и победит агрессию против Америки и ее союзников".



На комитетском слушании среди других тем рассмотрели и вопрос Грузии. Сенатор Дэвид Перду задал генералу Скапароти вопрос в связи с продолжением партнерства с Грузией.



"Меня тревожат замороженные конфликты в Грузии, и хочу получить от вас новую информацию. Думаю, эти конфликты мы называем "замороженными конфликтами". Какова наша долгосрочная стратегия, особенно по отношению Грузии"- спросил сенатор Перду.



Генерал Скапароти похвалил Грузию за то, что она является хорошим партнером Америки, и отметил, что у Грузии есть хорошие вооруженные силы, которые участвуют в военных и миротворческих операциях в Афганистане и других странах. По словам генерала, "если посмотреть на два сепаратистских региона Грузии, увидим там Российскую Федерацию, поскольку в этих двух единицах хорошо видна российская администрация".



Глава европейского командования США отметил, что Россия и еще три страны признают независимыми государствами оккупированную Абхазию и Южную Осетию, чему противится международное содружество.



По словам генерала Скапароти, Россия "тянет эти единицы под свою администрацию". Из примеров других стран видно, что "там, где у них (России) размещены военные силы, они превращают солдат тех единиц частью военных сил Российской Федерации, и у них есть с ними договора, которые в случае возобновления конфликта превратят Россию в сторону конфликта".



Генерал Скапароти считает, что стратегия, которую должны сохранить Соединенные Штаты в Грузии дипломатично и с другой стороны, "является продолжением активной включенности. Дипломатическая включенность необходима для того, чтобы разрешить эти конфликты с уважением суверенитета страны, и с учетом самоопределения народов, старающихся управлять собой".



Соединенные Штаты Америки продолжат помощь Грузии как с точки зрения проведения реформы безопасности, так и усиления возможностей. Высокопоставленный чиновник Пентагона еще раз подтвердил поддержку США в отношении евроатлантических стремлений Грузии, и добавил, что Россия мешает этим усилиям. "Продолжение с российской стороны этих замороженных конфликтов является попыткой заморозить процесс хода страны к Западу, будь то НАТО или Евросоюз".



На слушании в Сенате еще раз выявилась двухпартийная поддержка западной ориентации Грузии в верхней палате Конгресса.



На этом фоне недавно демократ сенатор Джин Шахин, и республиканец сенатор Том Тилис возобновили работу двухпартийной группы, преследующей целью укрепление связи Конгресса с Организацией североатлантического договора.



Идея заново создать группу предположительно, последовала за противоречивыми комментариями президента Дональда Трампа, касающихся возможного сокращения ответственности и обязательств Америки в отношении евроатлантического альянса. Кроме того, президент Трамп не раз породил сомнение среди европейских союзников в связи с расширением НАТО, и коллективной ответственности альянса о безопасности.



Сначала эта группа Сената была основана в 1997 году, и за 10 лет своего существования вела надзор за многими раундами расширения НАТО.



Республиканский сопредседатель группы, сенатор Том Тилис считает, что главной причиной восстановления группы является посыл союзникам - Конгресс Соединенных Штатов поддерживает НАТО и европейских партнеров. По его же словам, Сенат поддерживает не только новых членов НАТО, но и тех, кто в будущем вступит в альянс.



"Голос Америки" (гр. редакция)











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