Президент Грузии призвал Европу и США объединиться против российской угрозы

16.03.2018 16:48 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что Европейский союз и США должны воспользоваться сложившейся международной обстановкой и объединиться в противостоянии российской угрозе. Такое мнение он высказал в интервью грузинской службе «Голоса Америки».



По словам грузинского лидера, этому должен поспособствовать «ощутимый и укрепляющийся международный консенсус», свидетельствующий о масштабности исходящих от России угроз.



«Настал "тот самый момент" в США, "тот самый момент" в Лондоне, в Брюсселе., момент понимания угроз безопасности для всех стран, которым бросает вызов Россия», — сказал Маргвелашвили.



При этом он упомянул убийства в Лондоне, и убийство отставного грузинского миротворца Арчила Татунашвили, который был убит в оккупированном Цхинвали.



«Есть проблемы, которые нас объединяют, и сейчас настал момент объединиться, момент выработать общий ответ Российской Федерации со стороны Грузии и союзников из ЕС и НАТО. Мы должны быть едины в отстаивании своих ценностей, в сопротивлении вызовам. И мы должны дать единый рациональный ответ, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильность в этих регионах и альянсах», — подчеркнул президент Грузии.















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