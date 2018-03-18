|
МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ на оккупированных территориях Грузии
18.03.2018 15:26
МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ на оккупированных территориях Грузии, где незаконно были открыты 33 избирательных участка. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, означенное представляет собой ещё один наглядный пример оккупации регионов Грузии Абхазии и Цхинвальского региона и очередной незаконный шаг по направлению их фактической аннексии.
«Президентские и парламентские выборы РФ проводятся на оккупированных территориях Грузии в условиях, когда начиная с 2000 годов оставшееся в Абхазии и Цхинвальском регионе население стало жертвой проводимой Москвой незаконной массовой, принудительной паспортизации, а сотни тысяч насильственно перемещенных лиц и беженцев, выдавленных в результате этнической чистки, по-прежнему лишены права на возвращение в свои дома.
Такими действиями РФ полностью игнорирует Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и грубо нарушает такие основополагающие нормы и принципы международного права, как суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность международно признанных границ и невмешательство во внутренние дела», — говорится в заявлении МИД Грузии.
Внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество дать «надлежащую оценку незаконных действий России в оккупированных регионах Грузии, которые подрывают международный порядок, основанный на законности и праве».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна