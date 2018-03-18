МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ на оккупированных территориях Грузии

18.03.2018 15:26 МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ на оккупированных территориях Грузии, где незаконно были открыты 33 избирательных участка. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, означенное представляет собой ещё один наглядный пример оккупации регионов Грузии Абхазии и Цхинвальского региона и очередной незаконный шаг по направлению их фактической аннексии.



«Президентские и парламентские выборы РФ проводятся на оккупированных территориях Грузии в условиях, когда начиная с 2000 годов оставшееся в Абхазии и Цхинвальском регионе население стало жертвой проводимой Москвой незаконной массовой, принудительной паспортизации, а сотни тысяч насильственно перемещенных лиц и беженцев, выдавленных в результате этнической чистки, по-прежнему лишены права на возвращение в свои дома.



Такими действиями РФ полностью игнорирует Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и грубо нарушает такие основополагающие нормы и принципы международного права, как суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность международно признанных границ и невмешательство во внутренние дела», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество дать «надлежащую оценку незаконных действий России в оккупированных регионах Грузии, которые подрывают международный порядок, основанный на законности и праве».















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