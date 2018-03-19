Нарушение прав человека на оккупированных территориях является серьёзной проблемой - посол США

19.03.2018 10:17 Посол США в Грузии Ян Келли заявил, что нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии являются серьезной проблемой.



По его словам, об этом он говорил во время встречи с представителями парламента Грузии и прозападными оппозиционными партиями.



«На прошлой неделе у меня были встречи со спикером парламента и представителями прозападных оппозиционных партий. Все согласны с тем, что ответственность и подотчетность в конфликтных регионах относительно нарушений прав человека является серьезной проблемой. Мы предложили председателю парламента, связаться парламенту Грузии с соответствующими представителями США и поделиться опытом с точки зрения решения подобных вопросов», — отметил Ян Келли.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

