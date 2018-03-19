Осуществление каких-либо действий в Абхазии и Цхинвали без разрешения Грузии недопустимо - посол США

19.03.2018 10:19 Осуществление каких-либо действий в Абхазии и Цхинвальском регионе без разрешения Грузии недопустимо.



Об этом заявил вчера журналистам посол США в Грузии Ян Келли по поводу открытия избирательных участков в оккупированных регионах Грузии в связи с выборами президента РФ.



«Мы, разумеется, не признаем власти России над Южной Осетией и Абхазией, так как эти регионы являются частью Грузии и, соответственно, там осуществление каких-либо действий без разрешения Грузии неприемлемо», - заявил посол США после приема на американском корабле в Батуми.

















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